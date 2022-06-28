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В Харкові через негоду впало майже три десятки дерев: рух транспорту місцями призупинено

В Харкові через негоду впало майже три десятки дерев: рух транспорту місцями призупинено

Через негоду на деяких вулицях та перехрестях міста Харкова дерева впали на контактну мережу, тому там призупинено рух транспорту.

За даними Департаменту житлово-комунального господарства, станом на зараз на «червоних» лініях впало 27 дерев та 15 великих гілок. Дані оновлюватимуться.

Дерева впали на перетині таких вулиць: Салтівське шосе – вул. Самсонівська (обидва напрями); пров. Забайкальський – вул. Ньютона; пл. Захисників України – Кінний ринок; розворотне коло «Гідропарк»; розворотне коло «Новожанове»; пр. Героїв Харкова – вул. 12 квітня; пр. Героїв Харкова, за Корсиківським шляхопроводом до Кінного ринку.

Дерева, що впали, прибирають, щоб відновити рух.

Агентство Телевидения Новости

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