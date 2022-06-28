Харків під надійним захистом, необхідності в евакуації наразі немає, – Синєгубов

Удень російські терористи, інакше їх не назвеш, знову обстріляли Харків. Унаслідок обстрілів Індустріального району госпіталізували 5 осіб. Влучили в одне із підприємств, постраждав житловий будинок. У Циркунах 2 людей загинули, 1 госпіталізований, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Щодо евакуації людей з Харкова: такої необхідності наразі немає. Пересторог щодо прямого штурму міста немає. Наші ЗСУ тримають позиції на північному та північно-східному напрямках. Захисники знаходяться під постійним вогнем, в окупантів були спроби прориву, зокрема на північному напрямку нещодавно така спроба була. Однак ворог успіхів не мав.

Звичайно, на вулицях перебувати досі небезбечно. Ворог завдає ударів в тому числі і із РСЗВ з дистанції 40 км, це відстань до кордону. Тому окупанти можуть обстрілювати із з території рф.

Наші військові контролюють ситуацію, наземної загрози для Харкова наразі немає. Сил ворога недостатньо для прориву оборони.

ЗСУ готові до усіх можливих дій окупантів, тож Харків під надійним захистом.

Агентство Телевидения Новости