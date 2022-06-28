Харків під надійним захистом, необхідності в евакуації наразі немає, – Синєгубов
Удень російські терористи, інакше їх не назвеш, знову обстріляли Харків. Унаслідок обстрілів Індустріального району госпіталізували 5 осіб. Влучили в одне із підприємств, постраждав житловий будинок. У Циркунах 2 людей загинули, 1 госпіталізований, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Щодо евакуації людей з Харкова: такої необхідності наразі немає. Пересторог щодо прямого штурму міста немає. Наші ЗСУ тримають позиції на північному та північно-східному напрямках. Захисники знаходяться під постійним вогнем, в окупантів були спроби прориву, зокрема на північному напрямку нещодавно така спроба була. Однак ворог успіхів не мав.
Звичайно, на вулицях перебувати досі небезбечно. Ворог завдає ударів в тому числі і із РСЗВ з дистанції 40 км, це відстань до кордону. Тому окупанти можуть обстрілювати із з території рф.
Наші військові контролюють ситуацію, наземної загрози для Харкова наразі немає. Сил ворога недостатньо для прориву оборони.
ЗСУ готові до усіх можливих дій окупантів, тож Харків під надійним захистом.