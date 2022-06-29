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За добу 7 пожел через обстріли на Харківщині

За добу 7 пожел через обстріли на Харківщині

За добу з 28 по 29 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 34 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 20, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 7, пожежі з інших причин — 13, також 2 — на проведення аварійно-рятувальних робіт, 6 — для надання допомоги населенню та 6 — інші виїзди.Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Індустріальному (4) та Слобідському (1) районах Харкова, також у Чугуївському (1) та Ізюмському (1) районах Харківської області. Г

оріли приватний житловий будинок, адміністративні будівля, виробничі приміщення, а також трава на відкритій території.

Крім того, піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби здійснено 45 залучень та ліквідовано 61 ворожий боєприпас.

Агентство Телевидения Новости

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