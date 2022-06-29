Влучання не снаряду, а блискавки. Пожежа на Чугуївщині

28 червня о 17:05 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу, що трапилась через потрапляння розряду блискавки у дах приватного житлового будинку.

Подія у селищі Лиман Чугуївського району, Слобожанська громада. На час прибуття рятувального підрозділу ДСНС вогонь встиг поширитись на площу біля 240 кв.м. Горів дах будинку та частково кімнати на другому поверсі.

О 18:50 вогнеборці змогли локалізувати вогонь та о 20:03 повністю ліквідували його. Постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости