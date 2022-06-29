З’явилося відео «прильоту» ракети у Кременчук (ВІДЕО)

Момент вибуху зафіксували камери спостереження. Його оприлюднив у своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський

Станом на цей вечір загальна кількість російських ракет, які вдарили по наших містах, – уже 2811.Ми маємо всі докази того, що роблять російські військові проти наших людей.Один із таких доказів – у відео. Щоб ніхто не смів обманювати щодо ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. Російська ракета цілеспрямовано вдарила саме по цьому обʼєкту.Вони хотіли вбити якнайбільше людей у мирному місті, у звичайному торговельному центрі.За цей акт державного тероризму, як і за всі інші, Росія буде відповідати. На полі бою в Україні, через посилення санкцій і обовʼязково – в трибуналі, відмітив Президент

Нагадаємо, вчора, 27 червня, росіяни завдали ракетного удару по Кременчуку. Російські окупанти вдарили двома ракетами по торговельному центру, де було понад тисяча цивільних. Наразі йдеться про 18 загиблих, понад 40 поранених, ще понад 40 зниклих.

Агентство Телевидения Новости