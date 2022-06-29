Вночі окупанти били по по Шевченківському та Слобідському районах та області. Є загиблі.

Російські окупанти протягом доби наносили удари із РСЗВ та влучали ракетами по об‘єктах цивільної інфраструктури області, повідомив голова ХОВА Олег Сінєгубов.

▪️У Харкові постараждали Індустрістріальний, Шевченківський та Слобідський райони.

Вдень ворог обстріляв Індустріальний район, 5 осіб госпіталізували. Пошкоджені приватні будинки, господарчі будівлі та складські території.Окупанти близько 23 години вдарили по Шевченківському району. Унаслідок вибуху в будинку вибило вікна, 1 жінка отримала осколкові поранення та була госпіталізована.Після 23 години росіяни вдарили ще раз по одному з об’єктів інфраструктури Слобідському району. Виникла пожежа. Постраждалих, попередньо, немає.

▪️По області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Харківський, Богодухівський райони.

У Печенігах, Чугуївського району, пошкоджені котельня, лікарня, дитячий майданчик та житлові будинки. Росіяни із артилерії обстрілювали село Івашки, Золочівської громади.

Авіаудар із вертольотів Ка-52 завдали поблизу села Явірське.

Внаслідок обстрілу Циркунів, Харківського району, на жаль, 2 людей загинули – чоловіки 29 та 36 років, 1 поранений. Ще 2 поранених у Дергачівській громаді.

▪️Збройні сили України відбили штурм і змусили окупантів відійти в районах Дементіївки, Довгалівки та Залимана. Наші захисники тримають позиції, зокрема і на гарячому Ізюмському напрямку.

Агентство Телевидения Новости