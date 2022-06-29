У Харкові через непогоду впало більше ста дерев

Напередодні у Харкові через негоду впало 114 дерев та 112 великих гілок.

Про це повідомили сьогодні, 29 червня, у Департаменті житлово-комунального господарства.

У першій половині дня дерева і гілки, що впали, планується розпиляти, подрібнити і вивезти.

Напередодні це привело до часткової зупинки руху громадського транспорту, але як повідомили у департаменті інфраструктури, ці перешкоди прибраи в першу чергу, тому наразі в рух відновлений

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