ЄСПЛ узяв до розгляду позов України проти Росії

У своєму позові до ЄСПЛ Україна стверджує, що внаслідок військового вторгнення на її територію Росія порушила безліч прав людини. Зокрема, Київ звинувачує Москву в цілеспрямованих нападах на мирне населення, повідомляє DW

Європейський суд з прав людини повідомив, що взяв до розгляду позов України проти Росії. Згідно з пресрелізом суду від 28 червня, скаргу прийняли 23 червня, а голова ЄСПЛ Роберт Спано передав справу до четвертої секції суду та поінформував про це Росію.

У повідомленні зазначається, що цій справі передували чотири інші подання української держави та близько 8500 індивідуальних скарг.

У позові йдеться про масові та серйозні порушення прав людини, скоєні РФ під час військових дій на території України. Українська влада звинувачує російські війська та інші збройні формування, які перебувають під контролем Росії, у тому, що були вбиті, поранені, затримані чи зниклі безвісти десятки тисяч цивільних осіб, зруйновані сотні тисяч об’єктів власності, а мільйони людей були змушені залишити свої домівки.

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