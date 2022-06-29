У Харкові ракета впала біля житлового будинку, двоє поранених

У Харкові внаслідок чергового ракетного удару окупантів поранено двох цивільних

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, в ніч на 29 червня 2022 року окупанти нанесли ракетний удар по Шевченківському району м. Харкова. Ракета впала біля житлового будинку, що призвело до його часткового руйнування та пошкодження сусідніх домоволодінь.

Внаслідок ворожого удару від російських військових поранено двох жінок 37 та 24 років.

Першочергові слідчі дії здійснюються співробітниками Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости