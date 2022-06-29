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Нічні удари по промзоні Харкова: відео вибуху та фотонаслідки обстрілу

Нічні удари по промзоні Харкова: відео вибуху та фотонаслідки обстрілу

Військові країни-агресора обстріляли промислову зону в одному з районів Харкова

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 28 червня 2022 року близько 23:10 російські військові нанесли ракетний удар по заводу у Слобідському районі м. Харкова. Вказані дії призвели до пошкодження підприємства. Містяни зафільмували гипотетично цей вибух.

Наочний огляд вранці показав сильні руйнПершочергові слідчі дії здійснюються співробітниками відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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