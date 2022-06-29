У справі про «тимчасову цивільну адміністрації Харківської області» десятий фігурант

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 47-річному харків‘янину за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 3 червня 2022 року в тимчасово окупованому РФ м. Куп‘янськ чоловік був активним учасником на засіданні щодо створення так званої «тимчасової цивільної адміністрації Харківської області». Підозрюваний публічно перейшов на бік ворога та підписав протокол про створення незаконного проросійського органу.

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Довідково: раніше за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 9 учасникам засідання про створення «тимчасової цивільної адміністрації Харківської області».

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