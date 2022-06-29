Арештовано корпоративні права на суму понад 80 млн грн підприємств, підконтрольних росії та білорусі
Судом задоволено клопотання прокурорів Харківської обласної прокуратури про накладення арешту на корпоративні права трьох ТОВ, засновниками яких є представники російської федерації та республіки білорусь.
Досудове розслiдування вказаних кримінальних проваджень проводиться за фактом здiйснення фiнансової діяльності на територiї м. Харкова низкою суб’єктів господарської дiяльностi, кiнцевими бенефiцiарними власниками яких є громадяни РФ i Республiки Бiлорусь. Службові особи підприємств забезпечують на територiї України господарську дiяльність у взаємодії з цими державами.
Київським районним судом м. Харкова накладено арешт на корпоративні права вказаних підприємств на суму близько 80 млн грн. Арештовані корпоративні права передано для управління до АРМА.
Досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України) здійснюється за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими Слідчого управління ГУНП в Харківській області.