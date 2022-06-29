«Викурюють» із лісів: у мережі з’явилося відео ударів ЗСУ по окупантах на Харківщині

Українські захисники продовжують знищувати позиції російських окупантів на всіх напрямках фронту. Нерідко їм доводиться спалювати ворожу техніку разом із її власниками у лісах, де ті намагаються сховатися від ударів.

Так бійці ЗСУ зробили з противником на Харківщині. Зняті з дрона кадри влучних ударів опублікував один із місцевих Telegram-каналів, пише OBOZREVATEL.

За попередньою інформацією, що події відбуваються під Балаклією. Там військові російської армії замаскували серед дерев свою техніку із символікою V і сховалися самі.

Воїни ЗСУ розвідали позиції ворога завдяки безпілотним літальним апаратам. Не виключено, що й били по техніці та живій силі окупантів вони із ударних дронів.

Завдяки точним ударам було захисникам вдалося «викурити» загарбників із українського лісу.

Нагадаємо: напередодні лише на Південному напрямку Сили оборони України ліквідували ще 22 російських військових. Також було знищено реактивну систему залпового вогню «Ураган», три одиниці броньованої та п’ять – іншої автотехніки ворога.

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