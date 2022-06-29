Слідчі завершили розслідування діяльності учасників міжрегіонального наркоугруповання

Дилери організували схему безконтактного збуту метадону на території Харкова.

Щомісяця вони робили дві з половиною тисячі закладок на суму близько одного мільйона гривень.

До складу групи входили мешканці Черкаської та Харківської областей.

Організували та контролювали наркобізнес цивільне подружжя.

Вони створили в одному з месенджерів віртуальну наркокрамницю з продажу метадону.

У спільники вони залучили ще чотирьох осіб, які приймали замовлення, координували «закладників», виконували ролі кур’єра.

Аби не потрапити в поле зору правоохоронців, вони постійно змінювали маршрути перевезення наркотиків з Умані до Харкова.

Щомісяця зловмисники робили близько 2500 «закладок», а їхній прибуток становив близько мільйона гривень.

Розрахунок за «товар» проводився за допомогою грошового переказу.

«Клієнти» поповнювали мобільний рахунок одного з учасників групи на певну суму, яка потім виводилася на банківські картки.

Під час санкціонованих обшуків, які проводилися одночасно на території трьох областей, вилучили 620 згортків із метадоном, електронні ваги, банківські картки, мобільні телефони та «чорнові» записи.

26 травня шістьом фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 3, 4 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

29 червня обвинувальний акт скеровано до суду.

За скоєне зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Викрили групу зловмисників слідчі відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводження управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости