В Харкові затримали наркозбувача з 820 «закладками» та 2,5 кілограмами психотропів

Загальна вартість вилученого за цінами чорного ринку складає близько 1 мільйону 300 тисяч гривень. Наркозбувач затриманий, відкрито кримінальне провадження.

Зловмисника викрили 28 червня працівники Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області ДБН НПУ в ході відпрацювання Індустріального району.

В ході проведення поверхневої перевірки та огляду особистих речей у чоловіка працівники поліції виявили наркотичні засоби та психотропні речовини у особливо великих розмірах.

Заборонені речовини він зберігав з метою подальшого збуту.

Правоохоронці вилучили у 42-річного харків’янина 820 «закладок» з наркотичними засобами та психотропними речовинам, такими як канабіс, амфетамін, PVP. Наркотики були розфасовані різними «дозами».

За цінами «чорного» ринку вартість вилученого становить близько 1 мільйона 300 тисяч гривень.

Речові докази направлені на експертне дослідження.

Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости