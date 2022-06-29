Окупанти завдали ракетного удару по цегельному заводу на Золочівщині

Сьогодні вдень окупанти завдали ударів по Золочівській громаді Харківської області – поцілили у цегельний завод та приватний будинок.

Про це повідомив голова громади Віктор Коваленко, пише «Суспільне».

За його даними, від ракетного обстрілу знищені виробничі та господарчі споруди цегельного заводу в Золочеві. Загиблих або поранених немає.

Близько 13:00 російські війська з артилерії вдарили по селу Івашки. Там знищений приватний будинок та господарчі приміщення. Одразу після артобстрілу по селу завдали ударів з гелікоптерів.

«Обстріли відбуваються практично добу», – сказав Коваленко.

Загиблих або поранених у Івашках немає.

Агентство Телевидения Новости