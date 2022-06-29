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Окупанти завдали ракетного удару по цегельному заводу на Золочівщині
Сьогодні вдень окупанти завдали ударів по Золочівській громаді Харківської області – поцілили у цегельний завод та приватний будинок.
Про це повідомив голова громади Віктор Коваленко, пише «Суспільне».
За його даними, від ракетного обстрілу знищені виробничі та господарчі споруди цегельного заводу в Золочеві. Загиблих або поранених немає.
Близько 13:00 російські війська з артилерії вдарили по селу Івашки. Там знищений приватний будинок та господарчі приміщення. Одразу після артобстрілу по селу завдали ударів з гелікоптерів.
«Обстріли відбуваються практично добу», – сказав Коваленко.
Загиблих або поранених у Івашках немає.