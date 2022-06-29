ДСНС не рекомендує харків’янам перебувати у місцях великого скупчення людей

«На сьогоднішній момент я б взагалі не рекомендував харків’янам виходити до місць великого скупчення людей, тому що цілком безпечних місць в Харкові немає», сказав сьогодні на брифінгу начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ГУ ДСНС України у Харківській області Сергій Колосовський.

«Якщо вже людина вимушена вийти за продуктами, ліками, або якісь інші невідкладні ситуації, то мережу де щось придбати треба обирати з точки зору, де безпечно. Всі повинні чітко розуміти – в разі об’явлення сигналу «повітряна тривога» негайно потрібно спуститися до безпечного місця. Найпростіші укриття – цокольне приміщення, підвальне приміщення, підземний автопаркінг».

«Останні трагічні події, що сталися на території нашої країни, а саме ракетні обстріли торгівельного центру у місті Кременчузі Полтавської області, а також обстріл житлових масивів Харкова, де загинули та постраждали громадяни, показали, що не варто наражати на небезпеку своє життя та життя своїх дітей, нехтуючи сигналами повітряної тривоги», застерігають мешканців Харківської області в ДСНС. Громадянам нагадали про небезпеку перебування на вулицях без нагальної потреби, бо ворог продовжує завдавати ударів, в тому числі з ракетних систем залпового вогню типу «Смерч», «Град» та «Ураган» з дистанції понад 40 км.

Агентство Телевидения Новости