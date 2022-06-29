Масштабний обмін полоненими: визволено 144 захисники України, з них 95 – оборонці «Азовсталі»
Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених – 95 оборонців «Азовсталі». Серед них – 43 військовослужбовці полку «Азов», повідомляє Головне управління розвідки МО України.
Загалом звільнено:
59 бійців Національної гвардії;
30 – Військово-морських сил;
28 – Збройних сил України;
17 – Державної прикордонної служби України;
9 – Територіальної оборони;
1 – Національної поліції України.
З них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19.
Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.
Координаційний штаб продовжує свою роботу з повернення усіх полонених захисників.