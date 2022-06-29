Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 29 червня. 126 доба війни.

На Харківському напрямку противник обстрілював із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Харків, Базаліївка, Пришиб, Шестакове, Руська Лозова, Верхній Салтів, Іванівка та Замулівка.

На Слов’янському напрямку ворог проводить перегрупування військ та утримує раніше зайняті рубежі. Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Микільське, Грушуваха та Довгеньке. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Гусарівки.

На тимчасово зайнятій території України окупаційна влада продовжує проведення заходів адміністративно-поліцейського режиму. Триває збір особистої інформації місцевих жителів, примусова паспортизація та заборона виїзду населення на територію, підконтрольну українській владі.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости