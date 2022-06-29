150 тисяч харків’ян залишилися без житла, – Терехов

Як повідомив сьогодні в ефірі Ukrainian Independent Radio мер Харкова Ігор Терехов, 150 тисяч харків’ян залишилися без житла.

«Звісно, ми розселяємо в гуртожитки й що ми отримуємо? Буквально два дні тому – тотальний обстріл гуртожитків. Якщо люди знаходяться в школі – обстріл школи. Так, що школа не підлягає відновленню».

За 4 місяці війни в Україні, за інформацією Терехова, у місті зруйновано:

близько 110 шкіл (десь більше, десь менше);50 медичних закладів (лікарень, пологових будинків, поліклінік);60 дитсадків (не підлягають відновленню);музеї, бібліотеки.

«Обстріли без розбору: вранці один район, вдень інший, увечері третій, вони намагаються внести хаос, намагаються залякати людей», – каже Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости