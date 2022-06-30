У Харкові знищено ще одне підприємство: замість нього – воронка в 12 метрів

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, близько 1 години ночі 30 червня 2022 року російські військові нанесли ракетний удар по підприємству в Основ’янському районі м. Харкова. Вказані дії окупантів призвели до пошкодження будівлі. Від ракетного удару утворилась воронка глибиною 12 метрів.

Першочергові слідчі дії здійснюються співробітниками відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости