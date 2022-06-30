Поширення матеріалів на підтримку країни-агресора: судитимуть харків‘янина

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 55-річного чоловіка за фактом виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 55-річний уродженець Костянтинівки Донецької області, який проживав у Харкові, розповсюджував у забороненій в Україні соціальній мережі проросійські публікації. В оприлюднених матеріалах підозрюваний виправдовдував збройну агресію РФ та підтримував окупацію українських територій. Крім того, у публікаціях чоловік висловлювався щодо правильності створення так званих самопроголошених незаконних формувань в Україні.

Обвинувальний акт направлено до Київського районного суду Харкова.

Досудове розслідування здійснювалось СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости