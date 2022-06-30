Російські військові залишили острів Зміїний у Чорному морі (фото)

За інформацією українських військових, росіяни евакуювали залишки гарнізону двома швидкісними катерами. Наразі на острові пожежа і лунають вибухи.

Російська армія залишила острів Зміїний у Чорному морі внаслідок успішних атак Збройних Сил України. Про це повідомляє оперативне командування “Південь” у Facebook.

За інформацією відомства, ЗС РФ залишили територію після успішної операції, здійсненої ракетними та артилерійськими підрозділами ЗСУ. Росіяни евакуювали зі Зміїного залишки гарнізону двома швидкісними катерами. Наразі на острові пожежа і лунають вибухи, а остаточні результати операції уточнюються за допомогою розвідки.

За даними українського Telegram-каналу “Інсайдер.UA”, вибухи на Зміїному лунали і вночі, їх здійснювали росіяни з метою знищення зразків техніки та документації.

Агентство Телевидения Новости