У Харкові баламут ледь не зарубав поліцейського

Під час профілактичної бесіди зловмисник зухвало поводився, а потім вдарив патрульного поліцейського сокирою по руці.Повідомлення про подію надійшло до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області 29 червня.Співробітники управління патрульної поліції прибули на виклик про сімейний конфліктЧоловік 1964 року народження знаходився напідпитку та вигнав жінку з дому.В ході бесіди з дружиною кривдника поліцейські з’ясували, що чоловік веде аморальний спосіб життя, постійно ображає членів сім’ї.Патрульні намагались врегулювати конфлікт між подружжям, але порушник поводився зухвало, потім схопив сокиру та вдарив правоохоронця по руці.За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та керівництво відділу поліції.Слідчими відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

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