Ще одна справа проти Януковича в суді. Тепер за дезертирство.

Працівники Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершили досудове розслідування щодо колишнього Президента України Віктора Януковича та керівника його охорони Костянтина Козаря.

▪️ Обвинувальний акт за фактом підбурювання та вчинення дезертирства, а також незаконного переправлення осіб через державний кордон України скеровано до суду.

Встановлено, що 23 лютого 2014 року, близько 1 год 30 хв, Віктор Янукович, діючи спільно зі своїми охоронцями та іншими особами, поза пунктом пропуску через державний кордон, із околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області трьома гелікоптерами збройних сил російської федерації незаконно переправили через державний кордон України до рф не менше 20 осіб.

Крім цього, встановлено, що 24 лютого 2014 року Віктор Янукович вирішив остаточно залишити територію України та, перебуваючи на території однієї з військових частин чорноморського флоту російської федерації у Гагарінському районі Севастополя, схилив начальника своєї охорони Костянтина Кобзаря до дезертирства.

Військовослужбовець ухилився від проходження військової служби та, за сприяння представників силових відомств російської федерації, у ніч на 24 лютого 2014 року вже морським судном, разом з колишнім президентом та кількома іншими особами залишив територію України та до місця несення служби не повернувся.

Системна робота, спрямована на збирання доказів та притягнення до кримінальної відповідальності осіб за вчинення злочинів відносно учасників акцій протесту у 2013-2014 роках, триває.

Агентство Телевидения Новости