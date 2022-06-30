У Харкові через обстріл загинув водій швидкої

Чоловік загинув вдома, під час обстріли Нових Домов касетними снарядами. Але всі дні підчас війни він вивозив людей у лікарні. Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:

У колективі КНП ХОР «ЦЕМД та МК» велика втрата 27.06.2022 року на раптово пішов з життя наш колега, чудова людина – Кандала Сергій Іванович! Сергій загинув вдома під час ворожого острілу. Йому було лише 39 років. Війна забирає найкращих.Сергій працював водієм 10 відділення Е(Н)МД. Відповідальний та сміливий, завдяки своїм особистим та професійним якостям, користувався заслуженою повагою та любов’ю колег. Сьогодні ми сумуємо разом з родиною.

Агентство Телевидения Новости