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Україна має шанс повернути захоплені території, якщо буде повна підтримка США і НАТО – Гербст

Україна має шанс повернути захоплені території, якщо буде повна підтримка США і НАТО – Гербст

Україна повинна отримати всі необхідні види озброєння, щоб відкинути російські війська на сході і на півдні.

Про це сказав директор Центру Євразії Атлантичної ради (США), посол США в Україні в 2003-06 роках Джон Гербст під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, передає Укрінформ з посиланням на сайт КБФ.

«Україна має шанс повернути більшість, якщо не всю територію, яка була захоплена росією до 24 лютого. Якщо буде повна підтримка з боку США і НАТО, чого ще не було на сьогодні», – сказав він.

Гербст зазначив, що Україна вже отримала велику підтримку від Заходу, включаючи артилерію дальністю 85 кілометрів, систем протиповітряного захисту і протикорабельні системи.

Натомість він додав, що Україна потребує артилерію дальністю 150 кілометрів і більше, а також авіацію.

«Ми повинні бути готовими до того, що це буде досить довга боротьба. І треба, щоб ви отримали не лише «Міги», але й F-14, F-15 літаки пізніше», – сказав він.

Агентство Телевидения Новости

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