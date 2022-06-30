Протягом доби поліцейські Харківщини розшукали двох 16-річних втікачок

29 червня до відділу поліції №1 ХРУП №3 надійшло повідомлення від 57-річної жительки Новобаварського району про те, що її прийомна дочка після сварки пішла з дому.

Співробітники ювенальної превенції впродовж дня встановили місцезнаходження дівчини та повернули її додому.

Як розповіла неповнолітня, вона вирішила поїхати до своєї рідної тітки, яка мешкає на території Основ’янського району Харкова.

28 червня до відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області звернулася мешканка селища Андріївка з повідомленням, що пішла з дому її 16-річна донька.

На пошуки дівчини був орієнтований особовий склад відділу поліції.

В ході пошукових заходів правоохоронці виявили підлітка у Києві.

Неповнолітня мала намір поїхати за кордон. Наразі з дівчиною все добре, її передали родині.

У відношенні дівчат жодних правопорушень скоєно не було.

З підлітками та їх батьками співробітники ювенальної превенції провели виховні бесіди.

Агентство Телевидения Новости