«Нульове» розмитнення скасовано: підписано закон про відміну пільг на імпортні товари та авто

Сьогодні, 30 червня, Зеленський підписав закон про повернення мит та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

«30.06.2022 повернуто з підписом від Президента», – йдеться у картці законопроекту.

«Законопроєкт №7418 щодо відновлення імпортних податків підписано Президентом», – зазначив народний депутат, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у Telegram.

Нардеп нагадав, що закон звільняє від будь-яких податків електрокари.

Як очікується, повернення мит та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто буде з 1 липня.

Кабмін подав до парламенту законопроект №7418 30 травня, яким пропонував відмінити частину пільг на митниці, введені під час воєнного стану. Зокрема, зняти пільги на ввезення автомобілів.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом пропонувалося відновити оподаткування, яке було скасовано законом №2142:

для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи (за даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становлять близько 3,0 млрд грн ПДВ та ввізного мита);

для підприємств, що не сплачують ввізне мито (за даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становлять близько 0,5 млрд грн ввізного мита);

для транспортних засобів, що ввозяться громадянами (в результаті дії звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ до бюджету не надійшло близько 13 млрд грн; ввезено більше 119 тисяч автомобілів; непоодинокі випадки ввезення авто преміум-класу).

Разом з тим, пропонувалося внести зміни до закону «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» для звільнення від сплати збору на обов’язкове державне страхування тих, хто набуває власності на легкові автомобілі, оснащенні виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

Верховна Рада проголосувала за нього 21 червня.

Агентство Телевидения Новости