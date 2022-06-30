В Лозівськом районі зіткнулися ВАЗ та мопед: постраждали двоє підлітків

30 червня близько 12:30 у селищі Краснопавлівка Лозівського району сталося зіткнення автомобіля ВАЗ-2101 та мопеду Lifan, яким керував підліток.

Попередньо встановлено, що 11-річний хлопець разом зі своїм братом рухалися на мопеді по вулиці Гагаріна. Назустріч їм їхав автомобіль ВАЗ під керуванням 62–річного чоловіка.

Водій автівки при здійснені повороту не впевнився в безпечності маневру та допустив зіткнення з мопедом. Внаслідок пригоди постраждав водій мопеда – підлітка доставили в лікарню.

Його 16-річний пасажир отримав легкі тілесні ушкодження.

Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень, їх помістили на майданчик тимчасового тримання Лозівського РВП.

Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Агентство Телевидения Новости