Окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Прудянки і Одноробівки на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 30 червня. 127 доба війни.

На Харківському напрямку ворог веде оборону раніше зайнятих позицій. Завдав авіаційних ударів неподалік Прудянки і Одноробівки та ракетного удару по місту Харків.

Спробу ворожих штурмових дій у напрямку Кочубеївка – Дементіївка українські воїни одразу придушили.

Противник обстрілював з артилерії райони населених пунктів Питомник, Дементіївка, Іванівка, Рубіжне, Явірське, Петрівка, Руські Тишки та Кутузівка. Також, вів повітряну розвідку БпЛА типу «Орлан-10» поблизу Прудянки і Руської Лозової.

На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи перегруповуються. Штурм у напрямку Довгеньке – Мазанівка наші воїни успішно відбили. Противник відійшов. Вів штурмові дії з метою взяття під повний контроль населеного пункту Богородичне, успіху не мав.

Ворожі обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Вірнопілля та Червона Поляна.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

Не витримавши вогневого впливу наших артилерійських, ракетних та авіаційних підрозділів, російські окупанти залишили острів Зміїний. Таким чином Одещину повністю звільнено.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости