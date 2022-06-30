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Харків’янка задушила чоловіка дитячою пелюшкою

Харків’янка задушила чоловіка дитячою пелюшкою

За даними слідства, 27 червня 2022 року в одній з квартир в Основ’янському районі м. Харкова між подружжям виник конфлікт. У ході сварки жінка, перебуваючи позаду 38-річного чоловіка, накинула йому на шию дитячу пелюшку, затягнула її та тримала доти, доки чоловік не перестав подавати ознаки життя.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 37-річній жінці за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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