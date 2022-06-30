В Дергачах повністю відновлено газопостачання

Фахівці АТ «Харківгаз» повністю відновили газопостачання у будинки споживачів Дергачівщини, які через ворожі обстріли наприкінці минулого тижня залишились без енергоносія. Газовики здійснили пуск газу у майже 8 тисяч домоволодінь Дергачів, Малої Данилівки, сіл Караван, Лужок, Чайківка.

Крім цього, проведені ремонти газогонів та відновлено подачу газу для 70 родин Золочєва, який знаходиться під щоденним вогнем рашистів.

В Чугуєві газовики усувають наслідки бомбардувань житлових будинків та об‘єктів критичної інфраструктури.

Агентство Телевидения Новости