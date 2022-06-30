В Харкові патрульні затримали підозрюваного у співпраці з росією

Сьогодні вдень увагу патрульних привернув підозрілий чоловік. Правохоронці звернулись до нього для перевірки.

Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у громадянина пластиковий ковпачок з речовиною, схожу на наркотичну.

Патрульні також перевірили мобільний телефон чоловіка, в якому виявили численні дзвінки на номери рф. Громадянин пояснив, що постійно спілкується з громадянкою росії, якій пообіцяв допомагати в наданні необхідної інформації.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі його перевірятимуть відповідні служби.

Агентство Телевидения Новости