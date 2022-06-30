Другое
Перейти к списку новостей
30.06.2022 23:25
Просмотров: 79

В Харкові патрульні затримали підозрюваного у співпраці з росією

В Харкові патрульні затримали підозрюваного у співпраці з росією

Сьогодні вдень увагу патрульних привернув підозрілий чоловік. Правохоронці звернулись до нього для перевірки.

Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у громадянина пластиковий ковпачок з речовиною, схожу на наркотичну.

Патрульні також перевірили мобільний телефон чоловіка, в якому виявили численні дзвінки на номери рф. Громадянин пояснив, що постійно спілкується з громадянкою росії, якій пообіцяв допомагати в наданні необхідної інформації.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі його перевірятимуть відповідні служби.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 