30.06.2022 23:25
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В Харкові патрульні затримали підозрюваного у співпраці з росією
Сьогодні вдень увагу патрульних привернув підозрілий чоловік. Правохоронці звернулись до нього для перевірки.
Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у громадянина пластиковий ковпачок з речовиною, схожу на наркотичну.
Патрульні також перевірили мобільний телефон чоловіка, в якому виявили численні дзвінки на номери рф. Громадянин пояснив, що постійно спілкується з громадянкою росії, якій пообіцяв допомагати в наданні необхідної інформації.
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі його перевірятимуть відповідні служби.