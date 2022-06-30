У Вовчанську колишній правоохоронець перейшов на бік окупантів та обійняв посаду начальника відділу поліції

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру колишньому поліцейському за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у тимчасово окупованому м. Вовчанськ Чугуївського району колишній правоохоронець добровільно перейшов на бік країни-агресора. Чоловік передав окупантам списки правоохоронців, які покинули територію міста, та які залишились. Крім того, він закликав своїх колишніх колег перейти на бік ворога та звинувачував у війні українську сторону.

Також після того, як правоохоронці зняли прапор РФ з будівлі поліці та підняли прапор України, підозрюваний з окупантами приїхав до них додому і провів «обшук».

Агентство Телевидения Новости