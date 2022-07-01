Зруйнований російським «Ураганом» медкомплекс Харкова буде відбудований

Медичний комплекс у Харкові, який був пошкоджений під час обстрілу 26 травня, буде відновлений

Про це заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє пресслужба Харківської ОВА.

За його словами, вперше цей медичний комплекс намагалися «звільнити» російські окупанти ще в березні. «Тоді від двох вибухів вилетіли 83 вікна. Незважаючи на мінусову температуру, – утеплили і працювали далі. Через кілька тижнів – знову приліт», – говорить Олег Синєгубов.

Як зауважив начальник ХОВА, останній удар ворог наніс кілька днів тому, касетний «Ураган» зруйнував дах, операційну, кабінет рентгенографії, горіли авто на території. На щастя, ніхто не постраждав.

«Але не зупиняємося. Із керівництвом профільного департаменту та головним лікарем обговорили плани відновлення закладу: як короткостроковий із вирішенням першочергових потреб, так і стратегію розвитку та майбутнє комплексне оновлення. Що найголовніше – це рішучість та оптимізм наших медиків, а заклад і все знищене окупантами – відбудуємо!», – наголосив Олег Синегубов.

Нагадаємо, напередодні в ефірі національного телемарафону Олег Синєгубов повідомив, що пересторог щодо прямого штурму Харкова немає. «Наші військові контролюють ситуацію, наземної загрози для Харкова наразі немає. Сил ворога недостатньо для прориву оборони. ЗСУ готові до усіх можливих дій окупантів, тож Харків під надійним захистом», – сказав голова ХОВА.

Агентство Телевидения Новости