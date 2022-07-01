Знелюдені села пропонують для житла переселенцям у Польщі та на Харківщині

У Польщі українців, які мають намір на довше залишатися в країні, заохочуватимуть переїздити з великих міст до менших населених пунктів та сіл. У польському уряді вже готують відповідну програму, інформує pap.pl. Ініціатори вважають, що стимулом для біженців до переїзду з великих міст має стати нижча вартість оренди житла і наявність роботи в менших населених пунктах.

Як пише ТСН, у польському уряді визнають, що їхні села дещо знелюднюються, тому там не вистачає робочої сили. Потенціал вакансій збираються використати, щоб вмовити українців погодитися на переїзд у провінції, де їм може бути легше працевлаштуватися. Наприклад, якщо говорити про жінок, це може бути сфера соціальних послуг.

Крім того, представниця уряду Агнєшка Сцигай зазначила, що в середньому в гміні з населенням 15–20 тис осіб є приблизно 30–40 покинутих осель, які можна було б адаптувати до потреб біженців з України. Своєю чергою, громадяни України орендували б на кілька років будинки від приватних осіб.

Фактично, таку ж саме програму – заселення знелюднених сел и покинутих хат – ВПО пропонують й в Україні, зокрема на Харківщині.

До місцевих мешканців звернувся голова Біляївської громади (колишній Первомайський, укрупнений Лозівський район) Олександр Різник. Він попросив власників покинутих будинків дозволити тимчсове розселення переселенців.

“Хотів би звернутися до тих мешканців громади, у яких є покинуті будинки, за якими ви не доглядаєте, поросли бурʼяном і хмизом і ви не хочете поселяти туди тимчасово переселених. Я хотів би вам нагадати, що йде війна і найближчі райони наші — це Балаклійський, Ізюмський та інші, під постійними обстрілами. У людей зруйновані будинки, люди гинуть, біжать із тим, що змогли схопити в руки і просяться на тимчасове проживання. Але ми не пускаємо їх у ці двори, ні самі не хочемо наводити там порядок, ні цих людей не пускаємо, які б навели там порядок і мешкали б. А може, з часом і купили б ці будинки у вас, тому що багатьом повертатися нікуди, у них зруйноване житло”, — зазначив він.

За словами Різника, кожен може опинитися у подібній ситуації.

“Будь ласка, я вас прохаю, підійдіть до цього питання з розумінням. Я не хочу нічого пророкувати і, скажете, що там погані слова кажу, але, не дай Бог, кожен із нас може опинитися у такій ситуації, як ці люди. І потім будем казать, що нас там десь не приймають, до нас погано відносяться, давайте почнемо з себе. Не всі, основна маса розуміє все, приймає”, — пояснив голова Біляївської громади.

Агентство Телевидения Новости