Ми не здали жодного метра нашої території, яка була відвойована – Олег Синєгубов

В ХОВА спострували фейки росЗМІ про те, що начебто військові рф відвоювали декілька населених пунктів на Харківщині. Це брехлива пропаганда, ЗСУ зосереджені на тому, щоб утримувати свої позиції та наносити максимального ураження ворогу.

Про це начальник Харківської ОВА розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

“Ми не здали жодного метра нашої території, яка була відвойована під час контрнаступу ще в травні 2022 року. Ворог також сконцентрувався на обороні своїх власних позицій і постійно намагається прорвати наші оборонні рубежі. Однак агресор несе втрати, успіхів не має і відступає на раніше зайняті ним позиції”, – зазначив Олег Синєгубов.

Він повідомив, що в області на всіх лініях зіткнення ведуться активні бойові дії: на північному, північно-східному, а також на ізюмському напрямку.

“Ми готові до ймовірних нових спроб наступу на Харків, в тому числі до наступу на інші населені пункти на шляху до Харкова. А також до можливих спроб ворога оточити місто Харків і взяти його в кільце, обрізавши київський та дніпровський напрямок. Ми це розуміємо та щодня працюємо над тим, щоб зміцнювати наші оборонні позиції”, – зауважив начальник ХОВА.

При цьому, за його словами, немає інформації про те, що зараз у ворога достатньо військового ресурсу для наступу на Харків.

Агентство Телевидения Новости