Борщ – наш! росія програла й цю війну

Українського борщу визнано об’єктом культурної спадщини ЮНЕСКО, — про це повідомив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

“Сьогодні, 1 липня, на 5-му позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини було внесено елемент “Культура приготування українського борщу” до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, який вимагає негайної охорони”, – написав Ткаченко.

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