Держзрада та публічна наруга над української символікою: підозрюється депутат

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру депутату Циркунівської сільської ради за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та за фактом публічної наруги над Державним Гербом України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 лютого 2022 року, коли російські військові окупували с. Циркуни Харківського району, депутат перейшов на бік країни-агресора. Посадовець передав окупантам інформацію про місцезнаходження офісної техніки, списків учасників бойових дій в АТО/ ООС та місцезнаходження сонячних батарей, які розміщені в амбулаторній лікарні села.

Крім того, депутат розказав про місце проживання місцевого лікаря з метою подальшого схиляння його до надання медичної допомоги пораненим представникам ЗС РФ.

Агентство Телевидения Новости