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Протягом тижня окупанти понад 40 разів обстрілювали Харківщину

Протягом тижня окупанти понад 40 разів обстрілювали Харківщину

Загарбники не припиняють обстріли Харкова та області: за даними заступника керівника Кирила Тимошенка, протягом цього тижня містяни понад 40 разів зазнали ракетних, авіаційних, артилерійських та мінометних обстрілів з боку РФ, пише ТСН.

Водночас харків’яни продовжують боронити та відбудовувати свою землю і пліч-о-пліч із комунальниками наводять лад у домівках, на дитячих майданчиках, намагаючись підтримувати своє місто, наголосив Тимошенко.

Агентство Телевидения Новости

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