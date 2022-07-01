Протягом тижня окупанти понад 40 разів обстрілювали Харківщину

Загарбники не припиняють обстріли Харкова та області: за даними заступника керівника Кирила Тимошенка, протягом цього тижня містяни понад 40 разів зазнали ракетних, авіаційних, артилерійських та мінометних обстрілів з боку РФ, пише ТСН.

Водночас харків’яни продовжують боронити та відбудовувати свою землю і пліч-о-пліч із комунальниками наводять лад у домівках, на дитячих майданчиках, намагаючись підтримувати своє місто, наголосив Тимошенко.

Агентство Телевидения Новости