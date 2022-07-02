Через обстріли в області горіли приватні будинки

За добу з 01 по 02 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Загалом за добу рятувальники здійснили 23 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 12, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 5, пожежі з інших причин — 7, також 3 — на допомогу комунальникам, 2 — для надання допомоги населенню та 6 — інші виїзди. По 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились в Ізюмському та Харківському районах Харківської області, ще 1 в Чугуївському. Горіли приватний і дачний будинки, а також хвойна підстилка і суха трава.

У м. Дергачі після чергового прильоту рашиського снаряду трапилась пожежа у приватному двоповерховому будинку. Рятувальники 53-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали гасити дану пожежу о 21:30. На момент їх прибуття горів дах та приміщення 2-го поверху будинку на площі 80 кв.м., а також поруч росташована господарча споруда на площі 60 кв.м. За допомогою 3-х пожежних стволів вогнеборці локалізували вогонь о 22:45 та повністю ліквідовано о 00:30.

На одній з пожеж, що не пов’язана з військовими діями, постраждав 36-річний чоловік. Вона виникла о 15:02 у с. Копані Лозівського району. Там в приватному будинку на вул. Садовій через коротке замкнення електричного подовжувача зайнялась прибудова на площі 40 кв.м. Бійці 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини загасили вогонь о 16:20. Під час намагань самостійно зарадити ситуації з пожежею господар оселі отримав опіки верхніх кінцівок.Піротехніки ДСНС ліквідували 11 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Агентство Телевидения Новости