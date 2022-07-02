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Ракети впали на Немишлі. Деталі обстріли Харківщини

Ракети впали на Немишлі. Деталі обстріли Харківщини

Сьогоднішній ранок для харків’ян був особливо неспокійним. Близько 4 ранку окупанти підступно влучили ракетами по Немишлянському району, в промзоні. На місці працюють правоохоронці. На щастя, постраждалих немає, повідомили в ХОВА

На території області ворог завдавав ударів по містах і селах Ізюмського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Лозівського районів. Протягом доби окупанти з ракетних та артилерійських систем обстрілювали села Уди та Черкаська Лозова, смт Донець, міста Дергачі та Барвінкове. Пошкоджені приватні будинки та господарські будівлі. Внаслідок обстрілів сталися займання лісосмуг. У Золочевській громаді окупанти обстрілами із артилерії фактично зруйнували дитячий садок.

▪️Протягом доби зазнали поранень 4 мирних мешканців області: 2 людей в Ізюмському районі, 1 – в Харківському, 1 – в Лозівському.

▪️Найактивніші бойові дії на території області відбуваються на Харківському та Ізюмському напрямках.

Північніше Харкова окупанти ведуть оборонні бої та зосереджені на стримуванні дій ЗСУ. У районі Ізюма росіяни намагалися вести штурмові дії в напрямку Богородичного, але зазнали втрат та відступили. На цьому напрямку ворог також намагається покращити систему забезпечення своїх військ.

Агентство Телевидения Новости

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