На Харківщину оглянути спадщину приїхав ймовірний наступник Путіна

Перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко побував у Куп’янську та інших населених пунктах окупованої Харківської області. Про це повідомив KharkivToday з посиланням на росЗМІі. У медіа розміщено фото, де Кирієнко стоїть за “Центром допомоги Єдиної Росії”, на який, судячи з кадру, перетворили супермаркет.

“Це послідовний сигнал про те, що черговий регіон поруч із донбаськими республіками, Херсонською областю та Запоріжжям потрапляє до орбіти управління внутрішньої політики. Це означає лише те, що до звільнених територій ми ставимося як до частини своєї країни і частини своєї держави. З усіма витікаючими. Не здивуюсь, що найближчим часом там почнуть видавати російські паспорти. Принаймні так сталося у Херсоні та Запоріжжі — після візиту Кирієнка. Крок необхідний і безумовно правильний — адже найбільше люди страждають від невизначеності”, — поінформували посіпаки окупантів.

Також стало відомо, що “військово-цивільна адміністрація Харківської області” напередодні приїзда Кирієнка визначила тимчасові адміністративні кордони” окупованих територій. Вони “нарізали” чотири райони і утворили їхні центри.

“З метою формування єдиної централізованої системи державного управління політичними, соціально-економічними та гуманітарними процесами голова військової цивільної адміністрації затвердив створення адміністрацій, що входять до структури виконавчих органів на території чотирьох районів Харківської області: Вовчанського (адміністративний центр у місті Вовчанськ), Ізюмського (адміністративний центр у місті Ізюм), Куп’янського (адміністративний центр у місті Куп’янськ), Харківського (адміністративний центр у селищі Козача Лопань). Адміністративно-територіальні кордони кожного району, за винятком Вовчанського, визначено у межах частини території кожного району Харківської області, яка під контролем сил спеціальної військової операції Російської федерації. Адміністративно-територіальні кордони Вовчанського району визначені в рамках частини території Чугуївського району Харківської області, що також знаходиться під контролем сил спеціальної військової операції РФ”, — написав депутат “народної ради ЛНР” Юрій Юров.

До цього Кириєнко відвідував Маріуполь, й поидив себе там саме як спадкоємець Путіна – роздавав бюджетні обіцянки щодо відновлення Путіна. У випадку смерті президента рф або державного перевороту, саме у Кириєнко, на думку журналіста Невзорова, є найбільші шанси захопити владу. Адже питання не в армії або поліції, а адміністративній машині, важелі від якої вже сконцентровані у руках Кириєнко. Саме з цим, можливо, пов’язан його тур окупованими територіями.

Агентство Телевидения Новости