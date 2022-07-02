Формат навчання в школах області залежатиме від безпекової ситуації, – Олег Синєгубов

Начальник ХОВА повідомив, що наступний навчальний рік на Харківщині розпочнеться 1 вересня. Але в якому форматі – залежатиме від безпекової ситуації.

“Харківщина на сьогодні є фронтовою областю. Головне завдання – це зберегти життя та здоров’я наших дітей і вчителів”, – підкреслив Олег Синєгубов.

За його словами, пріоритет і бажання – традиційний формат – у школах та за партами. Якщо в окремих населених пунктах безпекова ситуація дозволятиме – буде розглянуто варіант офлайн-навчання.

Але обов’язково перед цим школи ретельно перевірять фахівці ДСНС: чи не залишилось на території вибухонебезпечних предметів, чи працюють системи оповіщення, чи позначено шляхи евакуації.

“У школах або біля них мають бути укриття, де в разі небезпеки зможуть сховатися всі учні та працівники. Під час повітряної тривоги освітній процес буде перерваний та за можливості продовжений в укритті”, – сказав начальник Харківської ОВА.

Агентство Телевидения Новости