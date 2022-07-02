На Харківщині викрито чоловіка на спробі підкупу поліцейського

Мешканець Харківщини – фігурант кримінального провадження – вирішив спробувати уникнути відповідальності і запропонував старшому оперуповноваженому 1000 доларів.Поліцейські оперативно затримали чоловіка.До Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції надійшов рапорт старшого оперуповноваженого одного з відділів поліції Харківського РУП про пропозицію надання йому неправомірної вигоди.Хабар капітану поліції запропонував 51-річний мешкпнець Харкова, який є фігурантом кримінального провадження, розпочатого за фактом незаконного вирощування конопель.За 1000 доларів США чоловік попросив поліцейського посприяти у припиненні кримінального переслідування.Під час передачі першої частини від обіцяної суми «відкупних» фігуранта затримали працівники УДВБ НПУ та ГУНП в Харківській області.Гроші вилучили.Наразі слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури, готують йому оголошення про підозру за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.За спробу підкупу службової особи чоловікові загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости