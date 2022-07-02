В Харкові поліція відібрала у нетверезої жінки дитину: хлопчика передано бабусі

1 липня до чергової частини відділу поліції №2 ХРУП №1 надійшло повідомлення від небайдужих людей про те, що у Слобідському районі без догляду бігає дитина і плаче.

Працівники ювенальної превенції та патрульної поліції терміново прибули на виклик.

На вулиці правоохоронці виявили 36-річну жінку, що перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння. Поруч з нею знаходився 5-річний син.

Дитина була налякана та плакала.

При спілкуванні жінка поводилася агресивно, кидалася у бійку з поліцейськими, медиками та перехожими.

Співробітники поліції склали стосовно матері адміністративні протоколи за статтями 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей), 173 (дрібне хуліганство), 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правоохоронці розшукали бабусю хлопчика та передали їй дитину. Життю та здоров’ю хлопчика нічого не загрожує.

Агентство Телевидения Новости