Протягом двох годин поліцейські розшукали дівчину, яка втекла з дому

1 липня близько 19:00 до чергової служби відділу поліції №3 ХРУП №1 звернулась 47-річна мешканка селища Хорошеве Харківського району.

Вона повідомила, що її 15-річна донька втекла з дому з подругою та не повернулася.

Поліцейські офіцери громади спільно з дільничним знайшли дівчину у селищі та повернули додому. Жодних протиправних дій відносно неї скоєно не було.

Поліцейські провели з дівчиною і батьками профілактичні бесіди.

Агентство Телевидения Новости