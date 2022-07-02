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Протягом двох годин поліцейські розшукали дівчину, яка втекла з дому
1 липня близько 19:00 до чергової служби відділу поліції №3 ХРУП №1 звернулась 47-річна мешканка селища Хорошеве Харківського району.
Вона повідомила, що її 15-річна донька втекла з дому з подругою та не повернулася.
Поліцейські офіцери громади спільно з дільничним знайшли дівчину у селищі та повернули додому. Жодних протиправних дій відносно неї скоєно не було.
Поліцейські провели з дівчиною і батьками профілактичні бесіди.