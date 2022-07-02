Питання про заходження ворога до Харкова чи його облоги немає, – Синегубов

Сьогодні вночі по Харкову було завдано двох ракетних ударів – це Немишлянський та Індустріальний райони. Крім того, працювали РСЗВ – «Смерч» та «Ураган». Про це у національному телемарафоні розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

В області обстрілів зазнали Харківський, Чугуївський та Лозівський райони. В Золочівському районі окупанти «демілітарізували» дитячий садочок завдяки своїй артилерії. На цей час четверо цивільних поранені.

Голова Харківської ОВА вкотре наголосив, що приводів для масової евакуації з Харкова немає.

«У нас на півночі та північно-східному напрямку тривають зараз активні бойові дії, на Ізюмському напрямку так само тривають бойові дії. Ворог успіхів наразі немає, він відступає на раніше зайняті позиції, при цьому несе значних втрат серед своєї живої сили та броньованої техніки. Наші збройні сили свої позиції тримають і зараз питання заходу ворога безпосередньо у місто Харкова або взяття його в облогу немає», – сказав Синегубов.

Незважаючи на те, що організовано евакуювати людей не збираються, харків’ян наполегливо попереджають: на вулицях перебувати небезпечно, необхідно прислухатися до сигналів повітряної тривоги та по можливості бути в укриттях.

Агентство Телевидения Новости