«Народні байрактари» невдовзі будуть в Україні (відео)

Компанія Baykar безкоштовно погодилась передати Україні три «Байрактари», на які українці назбирали гроші всього за кілька днів. Над безпілотниками триває робота на виробничій лінії.

Про це розповів в соцмережах посол України в Туреччині Василь Боднар. Він особисто відвідав виробництво безпілотників, пише «24 Канал».

Дипломат подякував компанії Baykar за допомогу. Посол на власні очі побачив, як створюють для України справжні «народні байрактари». За цю неймовірну підтримку я особисто подякував Baykar, – написав Боднар.

600 мільйонів гривень українці назбирали за 3 дні

Зазначимо, що про акцію збору коштів «Народний байрактар» волонтер Сергій Притула повідомив 22 червня. Сума, яку хотіли зібрати, – пів мільярда в українській валюті. Вже за 12 годин небайдужі українці «скинули» грошей на 1 безпілотник. Вже через дні ця сума збільшилась до 600 мільйонів.

Важливо! Вражена народною підтримкою ініціативи компанія Baykar повідомила, що не братиме гроші на три безпілотники, а надасть їх Україні безкоштовно.

«Байрактар» на озброєнні ЗСУ: останні новини

Акцію щодо збору коштів на «Байрактар» оголосили в Польщі. Там вже вдалось зібрати перший мільйон.Міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що у війні проти Росії українцям допомагатимуть десятки турецьких безпілотників.Кілька законтрактованих та оплачених Україна отримає вже у липні.В Росії «Байрактарів» побоюються: пропагандистка Ольга Скабєєва перестаралась і повідомила, що російська армія знищила вже тисячу турецьких безпілотників.

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